Selfie con la maschera, dolcetto o scherzetto, festa e musica: ecco l'Halloween di Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:54 - 16 Ottobre 2018

Anche l'associazione Isola dei Platani di Bellaria Igea Marina si appresta a festeggiare Halloween. Mercoledì 31 ottobre chi si farà un selfie in maschera davanti alle vetrine dei negozi "posta e vinci" potrà vincere un cellulare. Dopo aver scattato la foto bisognerà caricarla sulla pagina Facebook dell'Isola dei Platani. Chi riceverà più "like" si porterà a casa il prestigioso premio. Sarà possibile dare la propria preferenza all'immagine fino al giorno primo dell'accensione delle luminarie natalizie. Nel pomeriggio di halloween tutti i bambini potranno fare "dolcetto o scherzetto" con i negozianti che offriranno loro dolci e caramelle. Dalle 16.30 Happy Halloween in biblioteca mentre dalle 23 Halloween party al Caffé Madrid.