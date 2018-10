Cronaca

| 11:47 - 16 Ottobre 2018

Una persona, di cui non sono state rese note le generalità, è morta alle 22.30 di lunedì in stazione a Rimini. La vittima è stata travolta da un treno in corsa morendo sul colpo. Sul posto personale del 118, della Polfer e dei Vigili del Fuoco. Ancora da chiarire la vicenda ma si tratta probabilmente di un gesto volontario. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato fino all'espletamento dei rilevamenti.