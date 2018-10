Partito il Piedibus a San Giovanni in Marignano, oltre 100 iscritti tra bambini ed accompagnatori

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:14 - 16 Ottobre 2018

Camminare quotidianamente, non solo ha effetti sull’ambiente e sulla congestione delle città, ma è anche uno strumento per attivare la mente, coltivare uno spazio per conoscere gli altri, ed esplorare con curiosità il territorio e le persone che lo abitano. Per questo il Comune di San Giovanni in Marignano aderendo dal 2015 al progetto educativo della Regione Emilia-Romagna “Siamo Nati per camminare”, promuove la mobilità sostenibile e la possibilità di valorizzare esperienze concrete, come il Piedibus, ossia il camminare insieme fino a scuola, tra le soluzioni alternative e virtuose.

La campagna coinvolge le bambine e i bambini della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni in Marignano, con il coordinamento dell’Associazione Scuolinfesta, così come indicato da Delibera di Giunta. Il progetto è anche inserito nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) dell’Istituto Scolastico, evidenziandone il valore e la qualità dell’esperienza.

Il Sindaco Morelli e gli Assessori alla Pubblica Istruzione e Mobilità, nella mattinata di ieri, hanno salutato l’avvio del Piedibus Marignanese, insieme alla Dirigente Scolastica Anna Maria Sanchi ed ai referenti dell’Associazione Scuolinfesta. Presenti tanti bambini, genitori e volontari. Per il quarto anno sono state attivate tre linee di bambini e volontari accompagnatori, che coloreranno dal primo mattino le strade del paese fino a raggiungere a piedi la Scuola Primaria.

“La quota di bambini aderenti- sottolinea l’Amministrazione Morelli- è maggiore rispetto all’avvio degli anni precedenti. Tra bambini ed adulti accompagnatori si è già a quasi 100 iscritti. Considerato che l'adesione è comunque possibile in qualunque momento dell’anno scolastico, si può ipotizzare un ulteriore aumento e questo è motivo di grande soddisfazione per noi. Per le due linee che effettuano il percorso più lungo è stato attivato anche il “servizio” auto che porta tutti gli zaini a scuola, permettendo ai bambini di camminare liberi da pesi. Possiamo vantare sul nostro territorio un servizio di tale qualità proprio grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale, al grande impegno dell’Associazione Scuolinfesta ed alla sensibilità di sempre più famiglie che ci stanno dimostrando nei fatti di credere nell’importante messaggio che stiamo sostenendo. Questa è sicuramente la strada giusta!”

Nella foto, il primo giorno di Piedibus di questo anno scolastico, lunedì 15 ottobre.