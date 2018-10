Le 100 primavere di nonna Vittoria, per anni ha gestito la Pensione Mimosa di Marina Centro

Attualità

Rimini

| 10:55 - 16 Ottobre 2018

Auguri a nonna Vittoria per i suoi 100 anni. A festeggiare nonna Vittoria c’era anche l’assessore del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad, per condividere alcuni momenti della festa e portare gli auguri di buon compleanno alla nuova centenaria da parte dell’Amministrazione comunale di Rimini. Originaria di Milano, Vittoria Pellicani arriva a Rimini insieme a suo marito, dove gestisce per anni la Pensione Mimosa di Marina Centro. “Ancora oggi – ci spiega sua nipote Dusolina – sono tanti i turisti che, passando sotto casa sua a marina centro, la salutano con affetto ricordando con piacere le vacanze passate nella sua pensione”.