Gestione impianti sportivi a Coriano se ne occupa il comune fino al nuovo bando

Sport

Coriano

| 07:27 - 16 Ottobre 2018

A seguito della mancata accettazione da parte dell'attuale gestore di proseguire la gestione dei campi sportivi del Comune di Coriano fino a nuovo bando, è stata comunque concessa agli una proroga di 45 giorni per permettere l'ultimazione dei lavori garantiti dal gestore con l'aggiudicazione del bando scaduto il 31 agosto.

La proroga è scaduta 15 ottobre 2018.

Gli impianti dal giorno successivo verranno gestiti dall'amministrazione fino a quando non verrà individuato un nuovo gestore (mediante procedura pubblica).

Si tratta di un situazione del tutto nuova da gestire, mercoledì 10 ottobre la Giunta ha approvato le nuove tariffe.

Proprio per garantire la massima condivisione, venerdì 12 ottobre l'Amministrazione ha incontrato le associazioni sportive che operano sul territorio per illustrare i criteri che hanno portato all'aggiornamento delle tariffe e per raccogliere eventuali suggerimenti e criticità.

Il confronto è stato importante perché sono stati portati spunti di riflessione: verranno esaminati con i tecnici che hanno modificato le tariffe partendo dai pochi elementi a disposizione.

Il consigliere Gianluca Fabbri con delega allo sport: "La gestione degli impianti sportivi da parte del Comune è inedita. Ciò che però deve essere chiaro a tutti è la volontà da parte dell'Amministrazione di operare affinché le attività sportive non subiscano contraccolpi, con particolare riguardo nei confronti del settore giovanile".

Il Sindaco Domenica Spinelli "Siamo soddisfatti del lavoro fino a qui svolto sia dai tecnici del Comune che dalle associazioni sportive che si sono mostrate attente e fortemente motivate a mantenere alto il valore dello sport sul territorio. In una fase di cambiamento è fondamentale agire con il massimo senso del bene comune dando particolare attenzione ai cittadini, nel caso dello sport ai più giovani e alle famiglie".

Una assemblea pubblica sulla situazione si terrà giovedì 18 ottobre ore 21:00 presso la sala della Isotta del Teatro CorTe di Coriano.