Misano, scomparsa di Giada Dall'Acqua, autopsia confermerebbe le cause naturali. Oggi i funerali

Attualità

Misano Adriatico

| 07:16 - 16 Ottobre 2018

Saranno celebrati oggi pomeriggio (martedì) alle 15 i funerali di Giada Dall'Acqua, la 28enne di San Giovanni in Marignano prematuramente scomparsa mercoledì scorso. La giovane, atleta azzurra di pattinaggio, è stata trovata senza vita nel suo letto a casa dove si era coricata per riposare. Una scomparsa che ha sconvolto tutti quelli che la conoscevano. I primi riscontri medici confermerebbero la morte per cause naturali, ma per la certezza bisognerà attendere altri controlli. Le esequie si terranno alla chiesa di Misano Mare. Giada, sposata da poco, lascia il marito e una bimba di un anno.