Riccione: non si ferma all'alt, l'auto dei carabinieri fora durante l'inseguimento. Denunciato 43enne

Cronaca

Rimini

| 18:39 - 15 Ottobre 2018

Non si ferma all’alt dei carabinieri sulla Statale 16, viene inseguito dalla pattuglia e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. E’ accaduto lunedì mattina, nel tratto di Statale di Riccione. L’uomo, 43enne, già noto alle forze dell’ordine e pregiudicato, stava procedendo a bordo della sua Fiat Punto a forte velocità, non ha rispettato il posto di blocco dei carabinieri che gli avevano intimato di fermarsi per un controllo. Da qui è nato un inseguimento: la pattuglia ha dovuto però fermarsi a causa della foratura della ruota anteriore destra del mezzo, fortunatamente senza danni o feriti. Il 43enne è stato comunque raggiunto dalla disposizione.