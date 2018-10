Coriano, scontro tra due auto, un terzo mezzo le travolge sulla corsia: un ferito trasportato al ‘Bufalini’ di Cesena

Cronaca

Coriano

| 17:49 - 15 Ottobre 2018

Incidente stradale Tra Ospedaletto e Coriano intorno alle 15.45 di lunedì: a scontrarsi, all’altezza di via Predolara 72, per cause ancora in corso di accertamento, sono state due vetture. Successivamente però un terzo mezzo è sopraggiunto e il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto con le auto già incidentate in strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze. Una 44enne di Misano Adriatico è stato trasportato al “Bufalini” di Cesena con un codice rosso, gli altri sono stati medicati, con ferite meno serie, al “Ceccarini” di Riccione. Per i rilievi, sul posto, la Polizia municipale di Riccione.