Basket D, la Dany Riccione a Castelmaggiore centra a la prima vittoria stagionale (73-77)

Sport

Riccione

| 15:29 - 15 Ottobre 2018





Una prodigiosa rimonta sul parquet di Castelmaggiore vale per la Dany Riccione la prima vittoria stagionale nel girone B di serie D regionale (73-77). Un’autentica impresa quella perfezionata dalla giovane squadra di coach Maurizio Ferro, capace di ribaltare nel secondo tempo una partita che sembrava ormai già avviata verso i titoli di coda. Il primo quarto infatti era andato in archivio con un poco promettente -11 (26-15) e nemmeno il secondo periodo di gioco era servito per vedere una reazione da parte dei biancazzurri: i padroni di casa del Progresso hanno chiuso avanti di ben 16 lunghezze all’intervallo lungo.

Nella ripresa scende in campo un’altra Dany. Coach Ferro carica la squadra che non guarda il tabellone e comincia a mettere sul parquet grinta, determinazione ma anche lucidità. Un super Marco Amadori (29 punti con 5/6 da tre) ben spalleggiato da Medde (22 punti, 5/6 da due e 6/6 dalla lunetta), da un Alessio Mazzotti (2003) con gli occhi di tigre (7 rimbalzi e 5 recuperi) e Gianluca Pierucci (2000) trascinano i Dolphins che minuto dopo minuto fanno franare il terreno sotto i piedi dei padroni di casa. Fino a raggiungere il clamoroso pareggio a quota 53 che coincide anche con un leggero rilassamento psicologico: il Progresso infatti ne approfitta e scatta nuovamente avanti a +7 (60-53 alla penultima sirena). Il capolavoro Dany si conclude con un ultimo quarto dal parziale di 13-24, coronato da un finale thrilling che vede i glaciali Amadori e Medde glaciali dalla lunetta per i punti della vittoria. Una bella iniezione di fiducia per il nuovo progetto della società biancazzurra, tutto incentrato sui giovani: sei giocatori con data di nascita dal 2000 fino al 2003.

Prossimo appuntamento sabato alle ore 21 alla palestra di via Forlimpopoli contro l’International Basket Imola.



IL TABELLINO



PROGRESSO CASTELMAGGIORE-DOLPHINS RICCIONE 73-77



PROGRESSO: Cocchi 8, Pellegrino 8, Tolomelli 7, Giunchedi 6, Asciano 17, Chiusoli 2, Solmi 2, Roncorati, Fiorentini 7, Gambetti 5, Tinti 6, Marchetta 3. All. Baraldi

DANY RICCIONE: Diagne 5, Medde 22, Pierucci 12, Puzalkov, Amadori 29, Chistè 2, Adduocchio, Serafini 2, Mazzotti 5, Carlini. All. Ferro

ARBITRI: Belletti e Guizzardi di Bologna

Parziali: 26-15, 46-30, 60-53