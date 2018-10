Vela, grande risultato per Magoo Vulcangas di Rimini alla Barcolana

Sport

Rimini

| 15:10 - 15 Ottobre 2018

Un Grande risultato alla Barcolana per Magoo Vulcangas l'imbarcazione riminese sfiora il podio per pochi secondi arrivando 4 nella sua categoria su 270 barche e 101 assoluto su 2689 partecipanti. Siamo molto soddisfatti del risultato - spiegano i ragazzi dell'equipaggio - le condizioni meteo per la nostra barca erano molto impegnative, nonostante questo siamo riusciti a farla correre portando a casa un ottimo risultato. Un altro risultato per la barca riminese è arrivato dal Trofeo Miramare arrivata seconda di categoria e terza assoluta. L’equipaggio di Magoo Vulcangas era composto da: Daniele Mazzotti, Aurelio Menghi, Silvia Corrieri, Matteo Zafferani, Daniele Buffetti, Davide Pazzaglia, Luca Nicolini, Fabio Gasperoni. Domenica 21 altra prova a Venezia in gara alla regata Veleziana.