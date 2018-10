Amatori Boxe Riccione a Porto San Giorgio: Catalano si ferma subito, Savioli vince il torneo

Sport

Riccione

| 14:54 - 15 Ottobre 2018

Fine settimana in trasferta per gli atleti della Boxe Polisportiva Riccione, che si sono diretti a Porto San Giorgio per il torneo dedicato agli Amatori, organizzato dalla società locale Asd Boxing Club. Sul ring marchigiano sono saliti Gianluca Catalano (categoria 80 kg) e Maurizio Savioli (75 kg). Davvero sfortunato Catalano, che ha perso in primo match anche a causa di qualche scorrettezza di troppo da parte dell’avversario e ha dovuto subito abbandonare il torneo. Il riscatto riccionese è passato però per i guantoni di Savioli, che si è aggiudicato la vittoria del torneo nella sua categoria, vincendo entrambi i match di una manifestazione seguita in tribuna da numerosi appassionati del pugilato e amanti dello sport.