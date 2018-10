DIRETTA TESTUALE serie C: Feralpi Salò - Rimini LIVE 1-0 gol capolavoro di Mattia Marchi

Sport

Rimini

| 17:52 - 17 Ottobre 2018

PARZIALE: 1-0

FERALPI SALO' (3-4-1-2): De Lucia - Legati Magnino Marchi P. - Vita Scarsella Pesce Parodi - Guerra - Ferretti Marchi M.

In panchina: Livieri, Moraschi; Mordini, Martin, Canini; Ambro, Raffaello, Corsinelli, Hergheligiu.

Allenatore: Toscano.

RIMINI (3-4-1-2): Scotti - Venturini Ferrani Petti - Bandini Alimi Variola Guiebre - Candido - Volpe Buonaventura.

In panchina: Nava, Brighi, Cavallari; Buscé, Simoncelli, Serafini, Danso, Battistini, Badjie, Montanari; Cicarevic, Cicconi.

Allenatore: Righetti.

ARBITRO: Chindemi di Viterbo (assistenti Montagnani di Salerno e Valente di Roma2).

RETI: 39' Marchi M. (F)

NOTE: ammoniti Alimi, Legati. Recupero 1'.



Inizio gara ore 18.30



Rimini in maglia a scacchi bianco-rossi, calzoncini e calzettoni rossi. Casacca verde-azzurra con calzoncini azzurri e calzettoni verdi per la Feralpi Salò.



Gara al via



15' RIGORE PER IL RIMINI! Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Candido viene atterrato in area da Pesce. Rigore ineccepibile.



16': BUONAVENTURA SPRECA! Rigore di destro non troppo angolato, De Lucia si tuffa sulla sua sinistra e respinge, Buonaventura di sinistro calcia alto il tap-in.



18': cross di Parodi e colpo di testa di Mattia Marchi, palla abbondantemente alta sopra la traversa.



24': Petti è bravo a fermare in calcio d'angolo l'incursione di Ferretti. Primo corner della partita.



28': primo corner per il Rimini. Tutti i giocatori nell'area piccola, ma l'arbitro vede un fallo di sfondamento. Si riparte da un calcio di punizione a favore della Feralpi Salò.



31': RIGORE PER LA FERALPI. Tiro di Guerra deviato con un braccio da Ferrani.



32': SCOTTI PARA IL RIGORE! Il portierone si tuffa sulla sua destra e respinge il tiro non irresistibile di Guerra.



38': scatto impressionante di Volpe che con caparbietà conquista un prezioso calcio d'angolo.



39': GOL FERALPI. Segna il riminese Mattia Marchi. Splendido anticipo di testa di Venturini, ma la rimessa laterale è battuta velocemente da Guerra, che serve Ferretti in area, defilato sulla sinistra. L'attaccante è libero e si gira calciando di sinistro: traiettoria sporca sulla quale si avventa Marchi, il tocco viene deviato miracolosamente da Scotti, la palla si impenna e l'attaccante si inventa una rovesciata, deviando in rete.



45'+1': fine primo tempo.



Riprende la gara