Calcio Promozione, colpo grosso della Stella: battuto il Tropical Coriano

Sport

Rimini

| 10:18 - 15 Ottobre 2018

Con una condotta esemplare la stella supera . I padroni di casa controllano bene le sfuriate iniziali degli ospiti poi iniziano a prendere le misure e sapendo meglio interpretare la gara contrastano efficacemente gli attaccanti ospiti. L'equilibrio della gara poteva rompersi su situazioni da palle inattive, ed infatti al 40' del primo tempo su calcio d'angolo battuto da salvemini , angelini sul secondo palo appoggiava indietro all'accorrente nardi che al volo di destro insaccava all'incrocio dei pali.

Nella ripresa gli ospiti cercano di raggiungere il pari , ma una accorta difesa ben guidata da capitan angelini e dall'esperienza di fabbrucci e il dinamismo di ferraro non consentono eccessivi pericoli alla porta di casa. Anche perche' una super prova di cicchetti , tani e lazzaretti a centrocampo e le pungenti incursioni di salvemini ,pasculli e greco tenevano in apprensione la difesa ospite,ed impedivano eccessivi pericoli per il giovane gamberini impegnato una sola volta su una parata a terra sulla linea di porta.



IL TABELLINO

STELLA: Gamberini F. - Nardi (Dal 65' Gamberini A.) - Ferraro - Angelini - Cicchetti - Fabbrucci - Lazzaretti - Tani (Dal80' Tordi) -Pasculli (Dal 65' Gabellini) - Greco - Salvemini (Dal 86' Fabbri) - A Disp: Ivashchenco - Bellicchi - Mussoni - Verdinelli - Dragovoja = All: Boldrini -

TROPICAL CORIANO: Leardini - Borghini - Pasini (Dal 82' Farneti) -Ricci - Olivieri - Costantini - Alijahej - Stanco - Montebelli - Vucaj -Scognamiglio (Dal 80 Babboni) - A Disp: Romani - Torre - Dolcini - Liverani - De Biagi - Casalino - Semprini . All:Zagnoli Ammoniti:Nardi -Cicchetti - Tani - Salvemini - Leardini - Ricci - Alijahej

ARBITRO : Casali Di Cesena - Ass.: D'auria – Ravaioli

Reti Al 40' Nardi