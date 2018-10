Calcio Promozione, la Vis Misano cede al Cervia per 2-1. Nel finale proteste per un fallo da rigore

Sport

Cervia

| 07:47 - 15 Ottobre 2018

Domenica molto amara per il Misano, che nonostante il valore mostrato in campo dal Cervia, non molla mai e combatte fino all’ultimo minuto, quando il direttore di gara nega il calcio di rigore che avrebbe potuto riportare in parità il risultato (2-1). I locali entrano in campo sicuri di sé e mostrano un bel gioco, mettendo in seria difficoltà i misanesi in più di un’occasione fino al vantaggio di Brighi al 38′ di gioco. Il Misano però non si demoralizza e rientra dall’intervallo più convinto, l’innesto del giovane Torsani cambia poi la partita e porta alla rete del pareggio siglata da Stella al 65′. Il Cervia è in difficoltà e il Misano si porta in avanti, ma la classe di Bondi permette ai suoi di tornare avanti al 76′. Gli ospiti non ci stanno e continuano a spingere, fino all’ultimo minuto, quando Semprini viene steso in area, ma il direttore di gara sorvola.



IL TABELLINO

CERVIA 1920: Delai, Guerra, Valentini, Gadda, Vespignani, Ceccarelli., Brighi (89′ Panfili), Braschi (72′ Fabbri), Cialotti, Bondi (90′ Ndoka), Corzani (74′ Brando). A disp. Moretti, Nardini, Fabbri, Briganti, Fantozzi, Ndoka, Brando, Valli., Panfili. Allenatore: Sig.

VIS MISANO F.C.D.: Sacchi, Politi, Imola (89′ Semprini), Pironi, Lepri, Sanchez, Muccioli (75′ Meluzzi), Antonietti (85′ Boldrini), Stella (69′ Baldini), Laro (60′ Torsani), Savioli. A disp.: Cuomo, Fraternali, Siliquini, Boldrini, Urbinati, Torsani, Baldini, Meluzzi, Semprini. Allenatore: Sig. Marco Bucci

Arbitro: Khalid della sez. di Cesena (Concettini di Faenza - Bianchi.di Lugo)

Ammoniti: 4′ Politi Simone, 33′ Muccioli Andrea, 63′ Lepri Matteo, 73′ Cialotti Simone.