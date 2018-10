Lunedì calcistico su Vga TeleRimini. Ospiti in studio: Martino, Zandoli, Magi. Per il Rimini la portavoce Claudia Marchi e le ragazze dell'area Hospitality.

Sport

Rimini

| 00:24 - 15 Ottobre 2018

Appuntamento con il grande calcio su Vga TeleRimini (Canale 86 del digitale terrestre).



Dalle ore 19:55, in Calcio di Rigore (il format dedicato al calcio locale) gli ospiti della 7a puntata saranno l'opinionista Giacomo Alpini, il direttore sportivo del Gabicce Gradara Gabriele Magi, il presidente della Polisportiva Sala Daniele Zandoli e il presidente del S. Ermete Alex Martino.



Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 7a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, la portavoce del Rimini F.C e area Hospitality Claudia Marchi e le ragazze dell'area Hospitality Antonella Betti e Paola Eletta Galasso.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



Il programma è visibile sul canale 86 e in diretta web/streaming all'indirizzo:



http://www.telerimini.it/it/diretta-streaming.html







I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:



Cesena vs Francavilla, San Nicolo' Notaresco vs Savignanese, Vastese vs Forlì; Pineto vs Santarcangelo (Serie D); Cattolica vs Alfonsine (Eccellenza); Stella vs Coriano (Promozione); S. Ermete vs Verucchio; Pol. Sala vs Novafeltria (Prima Categoria); Vigor Senigallia vs Gabicce Gradara (Promozione Marche).



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



Sintesi, interviste,valutazioni e approfondimento della gara tra Rimini vs Teramo. L'ingresso dell'area Hospitality nella home del Rimini F.C; la presenza delle varie donne che la rappresentano e relative iniziative; il rapporto con il pianeta pallone, solidarietà e iniziative legate al sociale e agli "Amici del Rimini Calcio". La presentazione del prossimo avversario dei biancorossi (Feralpì Salò). Analisi, dibattito, curiosità e servizi video.



Ricordiamo infine la settima puntata di “Fase di Crescita” - format dedicato ai settori giovanili- in onda su Vga TeleRimini (ch 86 e telerimini.it) giovedì 18 ottobre in prima serata, alle ore 20:30. Settimo appuntamento dedicato al Bellaria Calcio.