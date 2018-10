Basket C Silver, è amara la prima trasferta della stagione: Orvieto vince largamente (77-58)

Sport

Repubblica San Marino

| 22:40 - 14 Ottobre 2018



Niente da fare per i Titans nella prima trasferta della stagione, quella umbra contro Orvieto (77-58). I padroni di casa hanno accelerato nel secondo quarto e sostanzialmente non si sono voltati più indietro, approfittando nel finale, per allungare verso un +19 piuttosto ingeneroso, di una situazione falli sammarinese abbastanza difficile.

All’alba del match c’è equilibrio, con dei Titans carichi che dopo l’8-8 del 5’ sprintano sul 12-17 dell’8’. Il +5 è anche il massimo vantaggio, col primo quarto che dice comunque +1 per i ragazzi di coach Padovano (16-17). È a inizio secondo quarto che Orvieto scava il break: dal 23-20, infatti, ecco che arriva un 8-0 che manda i locali in doppia cifra di vantaggio (31-20). È un margine che rimarrà pressoché tale anche prima dell’intervallo, con la Pallacanestro Titano a rosicchiare qualcosa ma senza avvicinarsi considerevolmente (42-31 al 20’).

Di ritorno dagli spogliatoi la forbice rimane tale per cinque minuti poi, in chiusura di parziale, Orvieto sprinta fino a un +15 che si rivelerà fatale per le ambizioni biancazzurre (60-45). A quel punto è un’altra partita: i Titans ne hanno addirittura tre fuori per falli (Riccardi, Padovano e Felici) e faticano a rientrare, col conto totale delle penalità che nella partita dice 27 San Marino e 18 Orvieto (che realizza 19 liberi). Finisce 77-58.

STATS. La Pallacanestro Titano tira con 24/54 dal campo e 6/13 ai liberi. Top scorer Zanotti con 13 punti (e 6 rimbalzi). Doppia cifra anche per Macina e Felici.



IL TABELLINO

VETRYA ORVIETO BASKET-PALLACANESTRO TITANO 77-58

ORVIETO: Ceccariglia 7, Russo 2, Olivieri 1, Stella, Bonifazi 1, Abet 14, Egbunike 19, Pigozzi 4, Esnaola Molano 10, Moletti, Casanova 18, Prosperini 1. All.: Brandoni.

TITANO: Sorbini, Cambrini 3, Riccardi 2, Macina 11, Botteghi 4, Longoni ne, Zanotti 13, Felici 11, Fiorani, Palmieri 4, Semprini 2, Padovano 8. All.: Padovano.

Parziali: 16-17, 42-31, 60-45, 77-58.

Arbitri: Ricci di Perugia e Maino di Foligno.