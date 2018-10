Basket C Gold, hurrà RBR contro la Salus in un Flaminio con tanto entusiasmo. Per 25' match sofferto

Sport

Rimini

| 22:24 - 14 Ottobre 2018

All’esordio casalingo RBR ha sconfitto domenica al Flaminio (1300 spettatori circa) la Salus Bologna per 82-67 (parziali 22-18, 39-43, 66-61).

Nel parterre, tra gli altri, i sindaci di Rimini di e Santarcangelo Andrea Gnassi e Alice Parma accanto al presidente del neonato club Paolo Maggioli e al vice Moreno Maresi: alla fine tutti hanno posato a centrocampo con squadra e staff e dirigenti. Una curiosità, un flash sul passato: nella fila di sedie posizionate in campo tra il canestro e la panchina RBR poco lontano, erano seduti Gian Maria Carasso, Riccardo Cervellini, Gianpiero Arcangeli (Giove Boldrini era seduto nel parterre tra autorità e alcuni dei soci) e il segretario Salvatore Verde, ossia un pezzo di storia dirigenziale del Basket Rimini arrivato fino in Europa. Un amarcord che non sarà sfuggito agli appassionati di più antica milizia.

LA PARTITA Rimini parte col piede giusto trascinata dalla fisicità di Dini e Broglia (8 punti ciascuno nel primo quarto), ma Bologna è dentro la partita e non si fa sorprendere: prima limita i danni rimanendo a contatto sul 22-18, poi finalizza il sorpasso e va negli spogliatoi in vantaggio di 4 lunghezze, complice anche qualche disattenzione dei riminesi. Rimini non ci sta ed esce dagli spogliatoi determinata, aggancia la Salus sul 52-52 con la tripla fondamentale di un super Moffa e successivamente torna in vantaggio con le giocate di Francesco Bedetti e Broglia. L'ultimo quarto taglia le gambe ai bolognesi che segnano appena 6 punti negli ultimi 10' grazie alla fiducia dei riminesi, ormai liberi dalle tensioni di inizio partita e supportati dal pubblico di casa.

Il top scorer è Francesco Bedetti con 18 punti. Una menzione d'onore anche per il giovane Nicolò Moffa (10) che con due triple importantissime nel terzo quarto ha dato un grosso contributo alla rimonta.

BERNARDI A fine gara il coach Massimo Bernardi ha detto: “Nella prima parte di partita abbiamo giocato con poca intensità, non abbiamo pressato a dovere, non abbiamo anticipato, non siamo passati sui blocchi soffrendo l’avversario che è formato da buoni giocatori a cui abbiamo lasciato tiuri aperti - ha spiegato - Poi ci siamo ripresi ritrovando energie e intensità e coesione; è la dimostrazione che dobbiamo sputare sangue sempre e sbatterci in difesa per giocare l meglio il nostro basket fatto di difesa e contropiede. Dispiace che all’esordio non abbiamo fatto la super partita, sono sicuro che miglioreremo nei prossimi appuntamenti”.

La prossima domenica nuovo appuntamento casalingo alle ore 18 contro la VSV Imola.



IL TABELLINO

RBR: Vandi, Bianchi 11, Pesaresi 5, Moffa 10, Ramilli ne, Dini 12, Rivali 9, Bedetti L. 3, Bedetti F. 18, Chiari ne, Saponi (C), Broglia 14. All. Bernardi, Brugè.

SALUS: Salsini 3, Amoni (C) 8, Tugnoli 14, Pini 11, Veronesi, Allodi 12, Stojkov 11, Falzetti 2, Vucinovic 6, Favaloro ne. All. Ansaloni, Naldi.

Stefano Ferri