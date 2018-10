Calcio Promozione, il Gabicce Gradara sconfitto di misura dalla Vigor Senigallia (1-0)

Sport

Gabicce Mare

| 21:15 - 14 Ottobre 2018

Sul campo di Ostra Vetere il Gabicce Gradara viene sconfitto di misura (1-0) dalla Vigor Senigallia che ha dimostrato di avere i numeri per arrivare molto in alto. Ha deciso una rete di Andrea Siena ad inizio della ripresa. La squadra di casa ha mantenuto più a lungo il possesso del gioco, ma la squadra di Papini pur a tratti soffrendo ha chiuso bene i varchi correndo pochissimi veri pericoli.

In avvio di ripresa la rete del vantaggio scaturita sugli sviluppi di un’azione pericolosa di Falcinelli; il Gabicce Gradara ha invocato il rigore per un atterramento in area di di Vegliò. Negli ultimi 20 minuti la Vigor Senigallia è calata, il Gabicce è salito di tono e Passeri a dieci minuti dal termine ha sfiorato la rete: sulla linea di porta l'esperto Vitalia ha sventato la minaccia. Domenica sfida in casa contro il Villa Musone-

IL TABELLINO

FC VIGOR SENIGALLIA-GABICE GRADARA 1-0

FC VIGOR SENIGALLIA: Minardi, Giobellina, Guerra, Morganti (75′ A. Pesaresi), Magi Galluzzi, Vitali, Carbonari, Siena, Falcinelli (88′ Cuomo), D’Errico, Sabbatini (85′ Roberto). All. Guiducci.

GABICCE GRADARA: Celato, Costa, Fredducci (88′ Travenzoli), Vaierani, Passeri, Sabattini, Pratelli, Magi (80′ Marcolini), Vegliò, Bastianoni, Simoncelli (75′ Tedesco). All. Papini

ARBITRO: Bini di Macerata

RETI: 48′ Siena

NOTE: spettatori 300 circa. Al 74′ espulso il tecnico della Vigor Senigallia Guiducci.