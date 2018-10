Calcio D, il Santarcangelo passa a Pineto per 2-1 e vola in alta quota. Ora il Cesena

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:44 - 14 Ottobre 2018



Il Santarcangelo vince con merito sul campo del Pineto per 2-1. La squadra di Galloppa, passato in svantaggio dopo un paio di minuti per un gol di Mancini, ha giocato meglio ed è stata più determinata. Dopo il pareggio, infatti, firmato da Falomi (foto) al 27’ su rigore per fallo di Camplone su Guidi, i gialloblù non si sono accontentati e hanno raddoppiato con Maini poco dopo la mezzora con un colpo di testa in seguito ad un calcio di punizione.

Nel prossimo turno i gialloblu ospiteranno il Cesena: probabile che si giochi in anticipo di sabato alle ore 15. Si attende in settimana l'ufficialità dalla Lega.



IL TABELLINO

Pineto (4-3-3): Fargione; Della Quercia, Pepe, Mazzei, Pietrantonio; Marianeschi, Fortunato (30’st Villanova), Camplone (30’ st Di Renzo); Mancini (22’ st Farias), Di Rocco (17’ Esposito), Pedalino. A disp: Del Rossi, Festa, Marini, Orlando, Massa. All. Amaolo.

Santarcangelo (4-2-3-1): Battistini; Corvino, Maini, Bondioli, Broli (26’ st Guidi); Dhamo, Cascione; Cinque (37’ st Pigozzi), Galeotti (15’ st Mancini), Peroni (26’ st Fuchi); Falomi. A disp: Moscatelli, Aristei, Guglielmi, Sapori, Bernardi. All. Galloppa.

Arbitro: Luca Capriuolo di Bari. Assistenti: Almanza – Fratello.

Reti: 3' pt Mancini (P), 27 st Falomi (rigore), 31 st Maini

Note: ammoniti: Peroni, Mazzei, Pietrantonio, Maini, Dhamo. Angoli 4-6. Recupero: pt 4’ – 4’ st.



I RISULTATI

Castelfidardo – Sammaurese: 0-1

Citta’ Di Campobasso – Recanatese: 0-0

Cesena - Francavilla Calcio 1927: 2-0

Isernia – Jesina: 1-0

Montegiorgio – Sangiustese: 0-2

Pineto – Santarcangelo: 1-2

Pol.Olimpia Agnonese - Avezzano Calcio: 1-1

Real Giulianova – Matelica: 1-2

S.Nicolò Notaresco – Savignanese: 1-2

Vastese – Forlì: 1-1