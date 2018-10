Calcio Eccellenza, il Cattolica ferma la capolista Alfonsine: 1-1 con reti di Sartori e Santucci

Sport

Cattolica

| 20:20 - 14 Ottobre 2018



Finisce in parità1-1 il big match del Calbi tra Cattolica e la capolista Alfonsine alle prese con l’assenza di capitan Federico Innocenti.

Al 2’ subito Cattolica, con Bartomioli alla conclusione da fuori, ma è tutto facile per Lusa. Altro tentativo casalingo al 7’, ma Boschetti spara troppo alto. Al 18’ passa in vantaggio il Cattolica: rapida discesa di Sartori (foto), ancora sugli scudi, con una serie di fonte supera Ricci Maccarini e la conclusione sul secondo palo supera Lusa. Al 33’ il pareggio biancazzurro: ottima intuizione di Filippi che con un tocco morbido lancia Salomone, il quale calcia in area e Santucci la mette dentro. Al 34’ penetra in area Di Addario, ma la sua conclusione è bloccata a terra da Lusa.

Secondo tempo. Al 4’ altra occasione del Cattolica con Bianchi, che si destreggia in area con un pallone ricevuto a mezz’aria, ma la conclusione è alta. Un minuto dopo Salomone crossa per Filippi dall’altra parte, il cui destro di prima intenzione finisce direttamente ad Andreani. Al 7’ punizione di Salomone da posizione interessante, tocco di testa di Magri in area, palla che cade accanto alla porta, ma Focaccia in scivolata non riesce a calciare dentro. Al 12’ altro calcio piazzato, testa di Bertoni in area, ma la palla esce. Al 18’ punizione per il Cattolica, batte Palazzi e Lusa respinge in angolo. Al 29’ ancora Cattolica con Bartomioli che da lato colpisce l’esterno della rete dando l’illusione del gol. Al 30’ è Protino a tirare sempre da sinistra, e Lusa respinge di piede. Al 34’ penetrazione in area di Palazzi, ma Lusa esce e disinnesca il pericolo. Al 41’, ancora Protino da sinistra e Lusa respinge con i pugni.



IL TABELLINO



GIOVANE CATTOLICA- ALFONSINE 1- 1

G. CATTOLICA: Andreani, Sartini (49’ Parma), Bianchi, Mercuri, Ceramicoli, Tombari, Di Addario (59’ Silla), Palazzi, Bartomioli (73’Protino), Sartori, Boschetti. A disp. Tarsi, Pasini, Cruz Savaria, Pari, Bacchielli, Amati. All. Angelini

ALFONSINE: Lusa, Ricci Maccarini, Enrico Sarto, Derjai, Bertoni, Fonte, Santucci (88’ Mingozzi), Focaccia (67’ Innocenti), Magri, Salomone, Filippi (77’ Tavolieri). A disp. La Ganga, Botti, Filippo Sarto, Martino, Morelli, Mazzoni. All. Gori

RETI: 18’ Sartori (C), 33’ Santucci (A)

ARBITRO: Valsecchi di Lecco (Girgenti di Ferrara e Toschi di Imola)

NOTE: ammoniti: 13’ Boschetti (C), 39’ Bertoni (A). Espulsi: 49' st. Fonte (A)