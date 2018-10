Calcio Serie D: gol di capitan Vassallo, San Marino regola 1-0 l'Oltrepo' Voghera

Sport

| 20:15 - 14 Ottobre 2018

SAN MARINO: Pozzi, Guarino, Mazzotti, Evaristi (87' Donati), Terrenzio, Pellini; Mingucci, Pasquini; Vassallo (85' Gavoci), Gasperi (67' Santoni), Marconi.

In panchina: Cuomo, D'Addario, Tamagnini, Rrasa, Salcuni, Zequirri. All. Muccioli.

OLTREPO' VOGHERA: Cizza, Colombini (63' Soresina), Samina (93' Domenichetti), Bertelli, Luciani, Cornaggia (92' Lupo), Galtarossa (46' Lerta), Monopoli, D'Amuri, Greco (88' Sylla), Maione.

In panchina: Giannelli, Colonna, Chierico, Del Negro. All. Fiorin.

ARBITRO: Pacella di Roma 2 (Assistenti: Giangregorio e Salvi di Padova).

RETE: 29' Vassallo (SM).

NOTE: ammoniti Bertelli, Pellini.





Prima vittoria del San Marino in campionato: grazie a un gol di Vassallo, i titani regolano 1-0 l'Oltrepò Voghera. Partita non entusiasmante allo Sbrighi di Castiglione di Ravenna, con la squadra di Muccioli che capitalizza l'unica occasione del primo tempo: l'attaccante Vassallo al 29' affonda sulla sinistra e di destro infila il palo più lontano. La reazione degli ospiti è tutta in un tiro da fuori area di Colombini che si spegne a lato, alla sinistra di Pozzi. Nella ripresa San Marino vicino al raddoppio a seguito di un'uscita a vuoto del portiere Cizza, Mingucci colpisce di testa, ma il difensore scuola Milan Cornaggia spazza il pallone prima della linea di porta. L'Oltrepò Voghera non riesce a reagire: l'unico sussulto è un destro da fuori area del neo entrato Lerta che si perde di poco fuori.