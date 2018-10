Calcio Promozione: Morciano, altra sconfitta: il Del Duca Ribelle conquista i tre punti (0-3)

Sport

Morciano

| 19:51 - 14 Ottobre 2018

MORCIANO: Marconi, Muccini (70' Santoni), Ubaldi, Rocchetti, Mencarelli (65' Masini), Tenti; Bencivenga (30' Brilli), Ottaviani (54' Angelelli); Ceccaroni, Volponi, Rotondi (75' Longoni).

In panchina: Ostolani, Polini S., Brisigotti, Gambuti. All. Pessina.

DEL DUCA RIBELLE: Teodorani, Taioli, Mazzarini, Baronio, Fabbri, Polini M. (80' Bottini); Zoffoli, Candoli; Dumitru (72' Mordenti), Farabegoli (72' Tiranti), Gazzoni (65' Nisj).

In panchina: Fiori, Petricelli, Mazzoli, Mordenti, Zhjtarchuck. All. Montanari.

ARBITRO: Sintini di Cesena (Assistenti: Fichera e Muratori di Cesena).

RETI: 11' rig. e 37' Dumitru (DR), 76' Candoli (DR).

NOTE: ammoniti Ottaviani, Longoni; Polini M., Taioli, Fabbri.





Larga vittoria del Del Duca Ribelle in casa del Morciano. Il risultato si sblocca al 10' su rigore: Muccini atterra Gazzoni in area, dal dischetto Dumitru supera Marconi. Al 31' Ottaviani su punizione impegna Teodorani. Sei minuti dopo errore in disimpegno della difesa riminese, Dumitru intercetta, si invola e supera Marconi in diagonale. Nella ripresa il Del Duca Ribelle arrotonda: Candoli approfitta di un malinteso tra Rocchetti e il portiere Marconi, conquista la sfera e con un pallonetto infila la porta sguarnita.