Traffico in tilt nell'entroterra, lunghe code per il rientro dalla Fiera del Tartufo di Sant'Agata

Attualità

Novafeltria

| 19:01 - 14 Ottobre 2018

La mappa del traffico di via Sarsinate tra Novafeltria e Sant'Agata, così come appare nel pomeriggio sul sito di Google, è sconfortante. Quasi tutto il tratto stradale è indicato con bollino rosso, che indica un traffico intenso se non addirittura bloccato, a causa delle auto che stanno rientrando dalla Fiera del Tartufo e la sagra della Castagna in Alta Valmarecchia. Questo nonostante le speciali misure predisposte in questa occasione (il raddoppio degli agenti dislocati lungo le strade e le intersezioni da e per le manifestazioni) per agevolare la fluidità col presidio dei posti più sensibili specie ai semafori e incroci lungo l'arteria principale che porta verso Rimini.