Calcio 1a Cat: Riccione, torna il mal di gol. Con l'Alta Valconca è 0-0

Sport

Riccione

| 18:24 - 14 Ottobre 2018

RICCIONE: Tacchi, Cavoli, Suzzi, Bolzonetti, Ndao S., Musabelliu, Bontempi (16’st Gori), Giannetti (11’st Olivieri), Adama (44’st Ndao B.), Tolomeo, Siuni (36’st Facchini).

In panchina: A disp.: Gueye, Stellato, Ricci, Volpato, Conti. All.: Angeloni

ALTA VALCONCA: Tullio, Ferri (26’st Niang), Pazzaglini A., Cavalli, Mancini, Tenti (22’st Palmerini), Pazzaglini M., Morolli, Pasini, Ricciatti, Cevoli (31’st Ottaviani).

In panchina: Bornacci, Cardini, Manfredonia, Saioni, Esposito, Sani. All.: Delmonte

ARBITRO: Frisoni di Rimini.

NOTE: ammoniti Ndao B., Pasini, Morolli.





Pareggio che sa di occasione persa per il Riccione, che tra le mura amiche non va oltre lo 0-0 contro l’Alta Valconca. Nel primo tempo i ragazzi di Angeloni si rendono pericolosi due volte con Tolomeo, che in entrambe le occasioni manca però la porta (18’ e 27’) da posizione favorevole. Al 36’ ci prova Siuni ma il destro a giro termina fuori, al pari della punizione da lontanissimo di Tolomeo al 42’. Nel secondo tempo continua l’assalto dei padroni di casa, che creano però pochissime occasioni degne di note, tanto che l’unico tiro in porta convincente è il piattone centrale di Bolzonetti dal limite al 10’.