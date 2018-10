Rimini, per San Gaudenzo anche degustazioni per la festa che celebra il pane fresco

Attualità

| 18:18 - 14 Ottobre 2018

Tanta gente questa mattina in Piazza Cavour per festeggiare San Gaudenzo col buon pane artigianale fresco. Alla Vecchia Pescheria s’è svolta la Festa del Pane, iniziativa voluta dai panifici artigianali associati a Confartigianato e in vista della Giornata Mondiale del Pane prevista per martedì prossimo.

Il pane è uno dei primi cibi lavorati dall’uomo con acqua e farina, due semplici ingredienti che mescolati al lievito danno un prodotto che nella sua semplicità è così ricco di significati ed interpretazioni popolari.

I panificatori di Confartigianato hanno offerto degustazioni della propria produzione artigianale per sensibilizzare i consumatori al consumo del pane fresco e dei prodotti artigianali da forno, diversi e alternativi a quelli industriali o precotti, in nome della buona, genuina e sana alimentazione.

Tra i presenti al taglio del nastro anche l’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad.