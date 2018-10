FOTO: anche a Talamello tanti visitatori per la 'Sagra delle castagne', domenica d'oro per la Valmarecchia

Attualità

Talamello

| 18:04 - 14 Ottobre 2018

Una domenica da ricordare, per l'Alta Valmarecchia, che ha fatto incetta di turisti grazie alle sue manifestazioni autunnali. A Talamello si celebrava l'edizione 2018 della "Sagra delle Castagne", uno dei prodotti tipici dell'entroterra di Rimini. Tanti visitatori hanno trascorso la giornata di domenica nel borgo medievale riminese, per l'occasione animato da tanti stand gastronomici, bancarelle, giochi per bambini e il concerto di Filippo Malatesta. Grande soddisfazione per l'Amministrazione Comunale, organizzatrice dell'evento, visto che le ultime edizioni della "Sagra delle castagne" erano state guastate dal maltempo.