Calcio Promozione: il Reno supera 2-1 l'Igea Marina, per i riminesi a segno Brighi

| 17:56 - 14 Ottobre 2018

IGEA MARINA: Berardi, Abbondanza, Pasolini (70' Ricci), Bocchini, Magnani, Venturi (65' Pruccoli); Bellavista, Casadei (70' Morri); Brighi, Pirini, Minacapilli.

In panchina: Russo, Pasolini, Loi, Ceccarelli, Della Rosa. All. Gavagnin.

RENO: Stella, Cardona, Acquaviva, Cassani, Baldi, Rossi (46' Bottini); Acunzo (56' Bandini), Francisconi; Sow (85' Finotelli), Scoglio (75' Calderoni), Alberani.

In panchina: Lami, Bertilotti, Rava, Caon, Taddei. All. Ragazzini.

ARBITRO: Braschi di Rimini (Assistenti: Luciani e Catte di Rimini).

RETI: 9' Alberani (R), 39' Sow (R) , 40' Brighi (I).

NOTE: ammoniti Abbondanza, Baldi, Venturi, Stella. Corner 6-6.





Il Reno conquista tre punti sul campo dell'Igea Marina: tutte le reti nel primo tempo. Gli ospiti passano in vantaggio al 9': cross da destra di Scoglio e sul secondo palo colpo di testa vicente di Alberani, che prende in controtempo il portiere Berardi. L'Igea Marina sfiora il pareggio al 18' con una punizione di Bellavista che colpisce l'esterno della rete e dà solo l'illusione del gol. Al 36' Sow fa sponda per Francisconi che dal limite dell'area calcia di potenza, Berardi si salva con i piedi. E' il preludio al raddoppio che arriva tre minuti dopo: ripartnza del Reno, Alberani sulla sinistra crossa dal fondo per Sow che stoppa di petto, elude Venturi e batte da due passi Berardi in uscita. Sessanta giri di lancette dopo l'Igea Marina accorcia le distanze, con un tiro di Brighi che si infila nell'angolino alla sinistra di Stella. Nella ripresa diverse le occasioni per entrambe le squadre: al 66' Stella respinge su Brighi, all' 87' Calderoni verticalizza per Alberani che, entrato in area, calcia a botta sicura, ma il tiro è respinto da Berardi di piede.