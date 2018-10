FOTO: Rimini festeggia San Gaudenzo in piazza Cavour. Tombolata, musica e stand

Attualità

Rimini

| 17:40 - 14 Ottobre 2018

I cittadini riminesi hanno festeggiato il patrono San Gaudenzo con la tradizionale festa in piazza Cavour. Il clou rappresentato, come di consueto, dalla tombola di San Gaudenzo: il ricavato della vendita delle cartelle sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Rimini. Ad animare l'evento la musica della banda città di Rimini e dj set. Tanta curiosità, come di consueto, per gli stand e le bancarelle nel centro storico, mentre in mattinata Confartigianato aveva organizzato l'edizione 2018 de "La festa del pane". C'erano anche i rappresentanti di LegaAmbiente che, all'Arco D'Augusto, raccoglievano firme contro l'abbattimento di circa 90 piante tra parco Cervi e parco Fabbri, per i lavori al nuovo sistema fognario di Rimini. C'è stato anche un flashmob di attivisti locali dell'Anonymous for the Voiceless, organizzazione internazionale per la tutela dei diritti degli animali, nella fattispecie contro le uccisioni dei tonni e degli agnelli.