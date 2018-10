Volley B, la Rovelli incompleta va ko in casa contro il forte Anderlini Modena: 0-3

Sport

Morciano di Romagna

| 17:37 - 14 Ottobre 2018

Una Rovelli ancora in via di definizione esordisce in modo negativo al PalaPedriali. In realtà, malgrado le tante difficoltà di organico (all’ultimo momento indisponibile anche il giovane Yan Kiva per problemi di tesseramento), con le ultime due defezioni in rosa (Dalmonte e Tosi out per problemi lavorativi), che costringono coach Rovinelli a schierare solo nove giocatori, la formazione dei cioccolatieri ha tenuto bene il campo. Contro gli esperti emiliani dell’Anderlini, al solito magistralmente guidati da quel signor palleggiatore di nome Max Astolfi, i ragazzi morcianesi hanno venduto cara la pelle, arrivando anche a sfiorare il pareggio nei set, nella seconda frazione. Ancora poca lucidità nei momenti cruciali ha danneggiato Stella e soci, ma la strada non sembra impraticabile, ma solo da affrontare con più fiducia e convinzione nei propri mezzi. L’asse Stella-Morichelli ha già fatto vedere cosa sa fare, col recupero di Kiva e con l’arrivo, auspicato, di qualche altro rinforzo a colmare i vuoti creatisi, il volto della squadra diventerà un altro.



IL TABELLINO



Dolciaria Rovelli – Moma Anderlini Modena 3-0

(19-25, 23-25, 21-25)

DOLCIARIA ROVELLI: Stella 4, Morichelli 15, Lezzi 2, Vanucci 4, Fabbri 6, Facchetti 3, libero Maggioli (foto), Daniel, Omaggi 2.All. Rovinelli.

ANDERLINI MO: Astolfi 6, Andreoli 17, Bonetti 4, Bombardi 9, Cassandra 7, Maletti 12, libero Bosi, n.e. Trianni, Di Bernardo, Calosi, Raimondi, Borsi, Giuliati. All. Benedetti.

Arbitri Chiriatti - Scarnera

ROVELLI: b.s. 10 ace 3 muri 4 errori 9.

ANDERLINI MO: b.s. 13 ace 6 muri 5 errori 14.