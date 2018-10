Calcio 1a Cat: prodezza del giovane Tentoni, Verucchio espugna 1-0 S.Ermete. Crisi nera per i 'verdi'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:24 - 14 Ottobre 2018

S.ERMETE: Vandi, Fini, Genghini A., Drudi (55' Moubtassim), Zavattini N., Mussoni; Castiglioni (79' Bettini), Ciccarelli (69' Belloni); Zavattini, Vukaj, Gentile.

In panchina: Gentili, Molari, Quarta, Marcaccio, Giorgini, Bonifazi. All. Pazzini.

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna, Campidelli, Tentoni, Ugolini (70' Radu), Semprini; Michilli (78' Kabbori), Bruma, Genovese (25' Muccioli), Tellinai, Genghini L.

In panchina: Palmieri, Girometti, Colonna, Piergallini, Gregori, Clementi. All. Nicolini.

ARBITRO: Andruccioli di Rimini.

RETI: 71' Tentoni (V).



Il Verucchio espugna 1-0 il campo del Sant'Ermete, ancora fermo a quota zero in classifica. Ancora una volta i 'verdi' sprecano alcune clamorose occasioni, pagando così dazio alla propria imprecisione offensiva, in una partita combattuta, ma, soprattutto nel primo tempo, poco divertente. Al 3' è l'ex Luca Zavattini a cercare l'assolo solitario, l'attaccante si defila e calcia in porta, Maggioli sventa. Sembra il preludio a una gara movimentata, invece le due squadre si annullano a vicenda: gioco fisico e pochissime emozioni. L'occasione più clamorosa arriva al 64', quando un errore della difesa ospite spalanca la porta a Luca Zavattini: l'attaccante a tu per tu con Maggioli calcia addosso al portiere, che con il corpo riesce a deviare in calcio d'angolo. Il Verucchio rompe gli equilibri della gara al 71', grazie a una prodezza di Tentoni: il giovane centrocampista cresciuto nel vivaio infila da fuori area l'ex Vandi. Due minuti dopo il Sant'Ermete conferma la propria imprecisione in fase conclusiva, con Gentile che davanti a Maggioli sbaglia la misura del pallonetto. Pazzini chiude con cinque attaccanti, ma la sua squadra rimane impietosamente a zero punti in classifica.