Calcio D, la Sammaurese sbanca Castelfidardo: il primo hurrà stagionale firmato dal baby Toromani

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:20 - 14 Ottobre 2018

A Castelfidardo rompe il ghiaccio la Sammaurese. Prima vittoria in campionato per i ragazzi di Mastronicola per 1-0 e chiusura perfetta di una settimana fantastica con il passaggio del turno in Coppa Italia. Il gusto del successo è ancora più dolce perché il gol della vittoria è arrivato dal giovane Toromani, prodotto del settore giovanile giallorosso e al primo centro in serie D.

La Sammaurese parte bene e arriva un'occasionissima con Louati che al 22' colpisce il palo con il missile scagliato da lunga gittata. Nella ripresa la squadra di Mastronicola ci prova a fare il colpaccio e poi al 77' la mossa che cambia i conti in tavola: mister Mastronicola inserisce Toromani e il giovane giallorosso al 35' regala il dono migliore e segna il gol vittoria della sua squadra.



Il tabellino

CASTELFIDARDO-SAMMAURESE 0-1

CASTELFIDARDO: Bottaluscio, Naplone, Lombardo, Grazioso, Radi, Giovagnoli, D'Ercole, Pigini, Calabrese, Trillini, Severini A disp: Di Maio, Tiriboco, Enow, Massi, Storani, Bracciatelli, Lignani, Rivi, Mihaylov. All. Pazzaglia.

SAMMAURESE: Baldassarri, Merciari, Sapucci, Rosini, Maioli, Lombardi, Scarponi, Errico, Santoni, Bonandi, Louati. A disp: Hysa, Paterni, Muccioli, Souhmani, Alberighi, Cocco, Lombardi, Alfonsi, Toromani. All Mastronicola.

Marcatore: 35' st. Toromani