FOTO: marea di visitatori per il tartufo a Sant'Agata Feltria, stand presi d'assalto. Traffico paralizzato

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 17:16 - 14 Ottobre 2018

Una marea di visitatori ha "invaso" Sant'Agata Feltria, domenica 14 ottobre, per la seconda domenica della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato. La splendida giornata di sole, con temperature miti, ha favorito l'afflusso, nel caratteristico borgo riminese, di tantissime persone che hanno preso d'assalto i numerosi stand gastronomici. Affollatissima anche la via per Rocca Fregoso, con l'attenzione attirata dalle bancarelle degli antichi mestieri. Ad animare le vie del paese gli spettacoli itineranti della "Large Street Band" e del "Gruppo Balinsia", musica e danze tradizionali del Montefeltro. A causa anche della concomitanza con la "Sagra della castagne" di Talamello, traffico paralizzato in direzione Rimini dal primo pomeriggio: la coda di veicoli arriva a Novafeltria, al semaforo principale della via XXIV Maggio.