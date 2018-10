Calcio D, la Savignanese fa il colpo in rimonta sul campo della capolista San Nicolò Notaresco:1-2

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:03 - 14 Ottobre 2018

Grande colpo della Savignanese. La matricola allenata da Farneti co una superba prova di caparbietà e cuore ha espugnato per 2-1 in rimonta il campo della leader del girone San Nicolò Notaresco in rimonta facendo un balzo verso le zone nobili della graduatoria.

Inizio equilibrato con gli abruzzesi che ci provano e la Savignanese insidiosa con Longobardi su assist di Guidi. Al 23' però si spezza il ritmo e la capolista passa in vantaggio grazie al timbro di Liguori, che batte Pazzini. Un gol che permette ai padroni di casa di arrivare all’intervallo senza correre rischi.

Nella ripresa i gialloblù provano ad alzare l'intensità del loro gioco. Una chance interessante giunge al 15’ st, quando Vandi crossa per Scarponi, che tuttavia, in mezza rovesciata, non impatta il pallone. La manovra si dimostra eccellente e la Savignanese cresce sempre più, arrivando al meritato pari al 25', quando Longobardi (foto) insacca il cross di Vandi. Sulle ali dell'entusiasmo i romagnol non si fermano e al 32’' arriva uno strepitoso gal di Francesco Manuzzi.

Nel finale la Savignanese resiste e, al triplice fischio, esulta per un successo tanto importante quanto prestigioso.

SAN NICOLO' NOTARESCO-SAVIGNANESE 1-2

SAN NICOLO' NOTARESCO: Monti, Candellori, Mozzoni (86' Petrarulo), Blando (80' Cancelli), Salvatori, Dalmazzi, Liguori (86' Massetti), Marcelli (72' Fiscaletti), Moretti, Bontà, Minella A disp: D'Ostilio, Cianci, Massetti, Fiscaletti, Di Lollo, Cancelli, Petrarulo, Collevecchio, Manari All Cudini

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Succi (54' Rossi), Gregorio, Brighi, Longobardi, Brigliadori (51' Battistini), Scarponi (87' Giunchetti), Vandi, Giacobbi (75' Turci), Manuzzi A disp: Forastieri, Battistini, Tamagnini, Giunchetti, Gori, Albini, Rossi, Manuzzi, Turci All Farneti

Marcatori: 23' Liguori, 70' Longobardi, 77' Manuzzi F.

Note Ammoniti: Gregorio, Marcelli, Vandi, Minella, Guidi, Liguori