Rimini Calcio, dopo il Teramo c'è l'infrasettimanale: sfida alla Feralpi Salò

Sport

Rimini

| 15:43 - 14 Ottobre 2018

Dopo il pareggio casalingo conquistato ieri con il Teramo, il Rimini è gia tornato al lavoro per affrontare al meglio il fitto calendario dei prossimi impegni. Questa mattina la truppa biancorossa, agli ordini di mister Luca Righetti e dello staff tecnico, si è allenata al “Romeo Neri”. Domattina i ragazzi in maglia a scacchi lavoreranno a Misano Adriatico per poi far ritorno al “Neri” martedì mattina per la rifinitura. Nel pomeriggio la partenza alla volta della Lombardia dove mercoledì, allo stadio “Lino Turina”, è in programma la sfida nella tana della Feralpi Salò. Giovedì mattina subito al lavoro al “Neri”, così come venerdì e sabato per la rifinitura. La settimana lunga dei biancorossi si concluderà domenica pomeriggio con la sfida che si giocherà al “Romeo Galli” di Imola.