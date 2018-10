Maciano Team Runners ai nastri di partenza della Maratona di New

Sport

Pennabilli

| 14:43 - 14 Ottobre 2018

Dopo la presenza nel 2016, anche quest’anno il Maciano Team Runners sarà presente alla Maratona di New York che si terrà domenica 4 novembre. Tra gli oltre 50000 atleti che parteciperanno alla 48° edizione della gara più famosa al mondo ci sarà anche Roberto Brizi, segretario dell’associazione, alla sua prima maratona all’estero. Sabato sera la squadra si è riunita, presso la sede del Bar Fabbri, per fare a Roberto un grande in bocca al lupo e per presentare la divisa che vestirà in occasione della Maratona.

Con l’occasione il Maciano Team Runners ringraziano gli sponsor storici della squadra, Farmacia Pieralisi di Santarcangelo di Romagna e Croce Verde di Novafeltria, oltre al nuovo sponsor Casciotta D’Urbino che, sposando il progetto New York 2018, ha voluto promuovere il marchio del Consorzio di tutela anche a livello internazionale.