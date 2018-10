VIDEO: Ciclismo, Tonucci e Mondaini vincono la Bellaria Montetiffi. Ultima gara della stagione

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:12 - 14 Ottobre 2018

Un grande spettacolo, un momento sportivo che conferma l'importanza del ciclismo quale disciplina amata da tantissimi riminesi e romagnoli. Circa 200 ciclisti hanno partecipato, domenica 14 ottobre, alla Bellaria-Montetiffi, classica gara romagnola che vede sfidarsi i più forti cicloamatori della zona. Una gara su un circuito di 52 km particolarmente impegnativa, con partenza da Bellaria, gran premio della montagna a Sogliano sul Rubicone, discesa e risalita verso Ponte Uso, con la difficile salita finale a Montetiffi, uno dei "nove colli" dell'omonima gara, dove è posto il traguardo. Non solo tanti partecipanti, ma anche tanti appassionati hanno preso parte alla Bellaria-Montetiffi, con il loro tifo, in una domenica di sole, ideale per la competizione. In gara 1 il più veloce è stato Davide Tonucci seguito da Christian Barchi e Mattia Zennaro, nella gara 2 (riservata ai cicloamatori più esperti) Mauro Mondaini della Benessere e Sport Santarcangelo (nella foto gallery).