Volley B2 femminile, la Stella ko in casa al debutto: squadra nervosa e fallosa in ricezione

| 13:05 - 14 Ottobre 2018

Al debutto nel campionato di serie B2 femminile la Caf Acli Stella è stata sconfitta a domicilio dal Gramsci Pool di Reggio Emilia con un netto 3 a 0 (25-27, 20-25, 24-26).

Rimane a fine gara un amaro in bocca per il fatto che per due set si è vista una buona Stella che non ha sfruttato le occasioni per poter chiudere a proprio vantaggio.

La squadra di casa è parsa in ritardo con la preparazione e soprattutto è sembrata nervosa e fallosa in ricezione.

Tutti tre i set sono iniziati in netto svantaggio (1 a 6 il primo set, 1 a 7 il secondo e 1 a 3 il terzo), la Stella ha reagito portandosi anche in vantaggio per poi subire nel finale la determinazione del Gramsci Pool che ha combattuto su ogni palla ed è parsa più compatta.

Nel primo set CAF ACLI STELLA era in vantaggio per 19 a 17 ma due errori in ricezione hanno portato alla parità del 20 a 20 e poi il Reggio Emilia al 24 a 21. Una serie di battute vincenti di Gugnali ha spinto la CAF ACLI STELLA sul 24 pari e in vantaggio con un punto a muro sul 25 a 24 per poi sbagliare un attacco finito fuori campo e subire il colpo finale del 27 a 25.

La delusione del finale del primo set ha influenzato l’andamento del secondo set in cui la CAF ACLI STELLA è sempre stata in svantaggio nel punteggio, ma nel terzo set si è rivista una buona squadra che dal 9 a 8 è rimasta sempre in vantaggio (anche di 5 punti sul 21 a 16 e di due sul 24 a 22) per poi però subire la reazione della squadra reggiana che si è aggiudicata il set 26 a 24 e la partita intera .

Lo schieramento iniziale della Stella: Ambrosini, Nasari, Tomassucci, Bologna, Francia (FOTO), Gugnali con Jelenkovic libero.



Tabellino

Caf Acli Stella: Ambrosini o, Nasari 16, Gugnali 6, Francia 13, Tomassucci 3, Bologna 3, Jelenkovic lib, Mazza 0, Bigucci 0, non entrate: Costantino, Bianchi, Bascucci, Serafini – All. Mussoni

Gramsci Pool Reggio E.: Grassi 11, Campi 10, Seghedoni 3, Gaiuffi 6, Conte 11, De Kunovich 11, Gorrieri lib., Bratoni 3, Camossini 0, Ronzoni 0, Righelli n.e.