Coppia ruba profumi alla Coin di Rimini e fugge. Dominicana e rumeno in manette

Cronaca

Rimini

| 11:53 - 14 Ottobre 2018

Rubano merce per circa 200 euro alla Coin di Rimini, fuggono, ma vengono rintracciati e tratti in arresto: i fatti sono accaduti sabato pomeriggio, verso le 18. Al personale di sicurezza dell’esercizio non è sfuggito l’atteggiamento sospetto dei due ragazzi, una giovane dominicana, 22enne, e un 21enne rumeno: con gesto furtivo hanno rimosso le targhette antitaccheggio da alcune confezioni di profumo e le hanno occultate nella borsa di lei. Vistisi scoperti sono fuggiti in direzione di via Bertola, inseguiti dagli addetti alla sicurezza. I due hanno fatto poca strada, infatti sono stati bloccati dalla Volante della Polizia, allertata dallo stesso personale. Già pregiudicati per la stessa tipologia di reato, sono finiti in arresto per furto aggravato in concorso.