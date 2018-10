Rimini, tre auto a fuoco nella notte, superlavoro dei Vigili del Fuoco: ipotesi piromane

Cronaca

Rimini

| 11:31 - 14 Ottobre 2018

Notte di superlavoro per i Vigili del Fuoco impegnati, in un lasso di tempo brevissimo, nello spegnimento di tre roghi che hanno interessato tre automobili parcheggiate in strada. Forse ad opera di una stessa mano, ma saranno le indagini degli agenti della Questura di Rimini, intervenuti sui luoghi interessati, a stabilirlo. Il primo incendio si è sviluppato verso le 23 e 30 su una Fiat Punto in sosta in zona Padulli, pochi minuti dopo un secondo rogo ha interessato, in via Montefeltro, una Lancia Ypsilon. L’allarme è scattato poco dopo in via dell’Abete, nell’abitacolo di una Peugeot 207. Lo spegnimento degli incendi ha impegnato praticamente tutto il personale di turno, 15 persone con 4 mezzi. Le fiamme hanno inevitabilmente distrutto le vetture, nonostante il tempestivo intervento dei pompieri. Indaga la Polizia.



Foto archivio