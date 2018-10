Il Retina Cattolica Volley ‘varca’ il Rubicone all'esordio: le gialloblu vincono per 3 a 0

Sport

Cattolica

| 11:05 - 14 Ottobre 2018

Buona la prima per il Retina Cattolica Volley. Davanti al pubblico di casa, le ragazze della formazione gialloblù sabato sera si sono imposte sul Rubicone in Volley per 3 a 0, mantenendo sempre in pugno le redini dell'incontro. "Ci speravamo e ci tenevamo a fare bene – dice al termine del match, l'allenatore Matteo Costanzi - perchè venivamo da quasi due mesi di duro lavoro in precampionato, dove si erano viste ottime cose. E all'esordio abbiamo confermato quanto fatto di buono durante la preparazione. Sono soddisfatto sia per i punti, sia per la prestazione. Mi è piaciuto molto il carattere, avevamo in pugno la partita, e le ragazze sono state brave e mantenerla in pugno. Sarebbe bastato un attimo di rilassamento e la partita poteva girare dalla parte opposta, cambiando il modo di giocare. Ma abbiamo visto che c'era spazio per giocare la nostra gara, ce lo siamo presi questo spazio e ci siamo portati a casa i tre punti". Il Rubicone in Volley alla vigilia era stata descritta come una squadra ringiovanita rispetto alla passata stagione, nella quale aveva ottenuto i play-off di promozione. "Hanno tre elementi esperti – continua Costanzi - ma anche tante ragazze giovani sulle quali lavorare nel corso del campionato. Per quetso al ritorno sarà un altro Rubicone". Sabato prossimo, il Retina è atteso dalla prima trasferta: avversario Castenaso, che ha vinto la prima partita per 3 a 0 in casa del Pontevecchio. "Sappiamo che è una squadra ben organizzata, ma ancora non la conosciamo bene. Quello che dico sempre alle ragazze è di adattarsi al gioco, e andremo a Bologna per fare la nostra partita".