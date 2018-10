Basket D, il Bellaria con carattere doma il Pianoro (83-77). Galassi, Tassinari e Foiera il tris d'assi

Sport

Bellaria Igea Marina

| 00:51 - 14 Ottobre 2018

Una vittoria di carattere, da vera squadra, quella ottenuta dal Bellaria che batte un’indomita Pianoro per 83-77. Trascinati da un super Galassi (24 punti), i biancoblu non sbagliano all’esordio casalingo, grazie anche ai 19 di Foiera e ai 14 di capitan Tassinari. Ancora c’è del lavoro da fare per coach Domeniconi, ma la base di partenza è sicuramente più che buona.

Lo scatto in partenza dei biancoblu é fulminante: dopo 5’ è 18-9. Il Pianoro aumenta l’intensità difensiva aggredendo la gara: la zona ospite crea qualche grattacapo a Tassinari e compagni, che vedono il loro vantaggio assottigliarsi: dopo aver toccato anche il +12, il primo quarto si chiude sul 23-20.

I padroni di casa trovano punti da Zaghini e da Tassinari, ma il Pianoro non molla e così torna a contatto sul 32-31. Il Bellaria prova la fuga e va sul +8, gli ospiti però recuperano il gap in un amen e impattano a quota 39: si va al riposo con i biancoblu avanti di un soffio, 41-40.

Dopo la pausa, i padroni di casa tentano di staccare gli avversari con i punti di Galassi e di Tassinari, poi Gori fa 54-45. Sul jumper del capitano si va sul +11, il Bellaria è in controllo ma non riesce a piazzare il colpo del K.O., e così il terzo periodo si chiude sul 61-52.

Il copione è lo stesso anche negli ultimi 10’, con i padroni di casa avanti e gli ospiti ad inseguire. In campo l’intensità è altissima, le due squadre si danno battaglia senza esclusione di colpi e i bolognesi tornano sotto sul 69-65. La tripla di Tassinari è ossigeno puro e riporta i suoi sul +9, Galassi firma il 76-65, ma gli ospiti non demordono e con due triple tornano sul -5. Galassi segna ancora, ma una fischiata dubbia regala quattro liberi al Pianoro che non sbaglia: all’ultimo giro di orologio è 78-75. L’azione successiva, Mazzotti imbuca una bomba pesantissima, che di fatto chiude i giochi: i biancoblu gestiscono il finale, vincendo 83-77.

BELLARIA: Mazzotti 3, Galassi 24, Gori 7, Tassinari 14, Foiera 19, Zaghini 5, Maralossou 6, Demaio 2, Tongue 3, Benedettini, Sirri ne, Donati ne. All.: Domeniconi

PIANORO: Tosiani 3, Verardi 22, Bonazzi, Bianchini, Ricci 16, Grandi 15, Bosco 8, Cavallini 12, Selleri 1, Vaccari ne, Nicoletti ne. All.: Fasone

PARZIALI: 23-20, 41-40, 61-52

ARBITRI: Medici e Caudenzi