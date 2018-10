Volley B2 femminile: il Riviera fa il colpaccio, la Stella cade in casa nonostante la top scorer Nasari

Sport

Rimini

| 23:40 - 13 Ottobre 2018

Nella prima giornata del campionato di volely di serie B2 femminile, una vittoria e una sconfitta per le formazioni romagnole. La Caf Acli Stella è stata sconfitta a domicilio dalla Gramsci Pool Reggio Emilia per 3-0 (25-27, 20.25, 24-26). Non è bastata un’ottima Nasari (nella foto col numero 13), top scorer del match (16 punti) seguita da Francia con 13 per avere la meglio. Tra el avversarie in quattro in doppia cifra.

L’Emanuel Riviera Volley ha vinto in maniera netta in trasferta 3-0 (16-25 20-25 23-25) sul campo del Campagnola, un avversario del Reggiano. Come si evince dal punteggio netta è stata l'affermazione della squadra allenata da Nanni che ha così iniziato nel migliore dei modi la sua avventura.

I RISULTATI Clai Imola – Liverani Lugo (domenica); Libertas Forlì- Bologna 3-0; Sant’Ilario – Gs. Friulivit Rovigo 0-3; Arbor Interclays – Esperia Cremona 3-2; My Mech Cervia – Rubierese 0-3; Caf Acli Stella – Gramsci Reggio Emilia 0-3; Campagnola-Emanuel Riviera Volley 0-3.