Volley A2 femminile, l'Omag vince 3-2 il test contro Martignacco. Trento mette ko Marsala nell'anticipo

Sport

San Giovanni in Marignano

| 23:00 - 13 Ottobre 2018

Turno di riposo per la Omag Consolini Volley (serie A2 femminile). Per non perdere il ritmo però è stata organizzata una partita amichevole contro la formazione del Martignacco che milita nel girone A del campionato di serie A2, a Pieve di Cento. Un importante per coach Saja per continuare il lavoro di inserimento di Erin Fairs e quello di recupero di Giulia Saguatti. Ebbene, la squadra romagnola si è impost per 3-2: decisivo l’ultimo set finito 16-14 per le romagnole. Intanto nell’anticipo Trento ha vinto 3-0 su Marsala (25-20 25-21 25-23).

Regista del team Omag da 4 anni è Ilaria Battistoni, una veterana. Cosa ti ha convinta a rimanere ancora alla regia di questa squadra?

“Questo è il mio quarto anno con questa maglia e sono molto felice della scelta. Fin da subito mi sono sentita a casa e in questi 3 anni ci siamo tolti tante soddisfazioni. So benissimo che riuscire a fare meglio della stagione passata sarà molto complicato, ma sono rimasta per questo.”

Cosa ne pensi di questa formula a due gironi e quali squadre ritieni possano arrivare fino in fondo?

“E’ diminuito il numero di partite. La stagione prevedeva tanti turni infrasettimanali, ora è più complicato perché dovremo essere attente a non lascare punti per strada. Infatti già da gennaio conosceremo le squadre che parteciperanno ai playoff. Posso dire che il nostro girone è abbastanza equilibrato e anche le neopromosse daranno filo da torcere.”

Come vedi il gruppo di quest’anno?

“Dopo questi duemesi insieme posso dire che siamo un bel gruppo, è stato rinforzato con l'arrivo di giocatrici d'esperienza e di giovani che potranno crescere tanto. Il campo darà le risposte e io sono fiduciosa.”

Inizio campionato col botto. Ti aspettavi una prestazione così buona considerando gli imprevisti di questo inizio stagione?

“Durante il pre campionato abbiamo avuto qualche problema ma sono cose che possono succedere. Trento ha costruito una squadra per stare nei primi posti quindi mi sarei aspettata una partita più combattuta ma ero convinta che avremmo fatto bene e così è stato. Ovviamente ancora c'è tanto da fare e da migliorare ma era importante iniziare con una vittoria.”

Ritieni che il girone sarebbe stato più abbordabile?

“Il nostro pare più equilibrato mentre il girone A potrebbe avere un distacco più netto tra squadre da primi posti e non. Sarà il campo a confermare; noi dobbiamo pensare al nostro girone e ai nostri obbiettivi”.