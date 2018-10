Tennis, Edoardo Eremin eliminato in semifinale nel torneo ITF di Santa Margherita di Pula

Sport

Repubblica San Marino

| 22:41 - 13 Ottobre 2018

Brillante risultato per Edoardo Eremin nel torneo Itf Men’s Future di Santa Margherita di Pula (25.000 dollari, terra).

L’allievo di Giorgio Galimberti alla San Marino Tennis Academy ha infatti raggiunto le semifinali sulla terra battuta sarda del Forte Village, mettendo sotto anche avversari più quotati di lui nel ranking Atp.

Il 24enne di Acqui Terme ha sconfitto 6-3 6-1 all’esordio l’altoatesino Georg Winkler (qualificato), poi ha eliminato per 7-5 7-6 (1) Marco Bortolotti, quarta testa di serie, e nei quarti ha imposto l’alt al ravennate Enrico Dalla Valle con il punteggio di 7-6 (5) 4-6 6-4 in un match disputato in due giorni per via della pioggia.

Proprio per recuperare il ritardo determinato dal maltempo dei giorni scorsi i tennisti sono stati chiamati sabato a un doppio turno, tornando dunque in campo per le semifinali, che hanno visto Eremin cedere per 6-3 6-1 al romano Jacopo Berrettini, fratello minore di Matteo e numero 5 del seeding.