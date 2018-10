VIDEO: la sintesi di Rimini - Teramo 1-1, Venturini risponde al gol di Ranieri

Sport

Rimini

| 22:46 - 13 Ottobre 2018

Quarto pareggio in cinque gare per il Rimini, che comunque mantiene l'imbattibilità. Un gol di Venturini al 91' evita ai biancorossi la sconfitta con il Teramo, passato in vantaggio con un tiro da fuori area di Ranieri, 21enne centrocampista arrivato in prestito dall'Atalanta: nulla ha potuto Scotti. Il dirimpettaio Lewandoswki, poco prima del pari, aveva compiuto una grande parata su colpo di testa di Cecconi, subentrato a uno spento Volpe.



Video per gentile concessione di Daniele Manuelli