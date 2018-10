I rom non se ne vanno, parcheggio 'Le Befane' ancora sotto assedio. La protesta di un lettore

Attualità

Rimini

| 19:45 - 13 Ottobre 2018

Continua imperterrita la presenza dei nomadi nel parcheggio vicino il Centro Comerciale Le Befane di Rimini, installatisi abusivamente da Maggio 2018. Riceviamo e pubblichiamo le foto di un nostro lettore. "Lavoro al centro commerciale Le Befane, i conti non tornano, la storia va avanti da maggio e questi sono ancora qui, mica per niente, ma tagliarsi i capelli in un parcheggio, ammazzare e cucinarsi la gallina o farsi la brace come in foto.... Non è un bel biglietto da visita. Però è pure vero che Rimini è la capitale dell'accoglienza".