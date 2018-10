Basket C Silver, lutto in casa Angels Santarcangelo: rinviata la partita di sabato sera a Medicina

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:30 - 13 Ottobre 2018

Lutto in casa Angels Cno Santarcangelo, squadra di serie C Silver di basket. Si è spenta improvvisamente la madre di Tommaso Colombo e la partita di campionato in calendario sabato sera a Medicina è stata rinviata. Il presidente degli Angels Cno Santarcangelo Palmiro Fornari, unitamente alla dirigenza, allo staff tecnico, ai giocatori ed ai tifosi, si stringono ed uniscono al dolore del proprio compagno e amico Tommaso. Uniti al dolore della famiglia, il club esprime la sua la vicinanza a Tommaso e al padre Stefano.