FOTO, PAGELLE e INTERVISTE Rimini - Teramo 1-1. Venturini evita la prima sconfitta, bene Arlotti

Sport

Rimini

| 18:52 - 13 Ottobre 2018

Scotti 6: Si fa sorprendere a freddo dal tiro di Ranieri, poi fa buona guardia nelle poche vere occasioni teramane.

Brighi 6: Buon approccio al rientro dal 1’. Come suo costume pochi fronzoli e tanta sostanza. Più di una volta ha anche rilanciato l’azione offensiva con precisione.

Ferrani 5,5: Il perno della difesa biancorossa in questa occasione pare meno sicuro del solito e fatica a contenere Barbuti. Esce per crampi.

(Dal 33' s.t. Venturini 6,5: entra e si fa trovare pronto alla conclusione di testa su corner che vale in pareggio all’ultimo respiro. Fondamentale).

Petti 5,5: Sul gol non riesce a conservare un pallone che sembrava in mano biancorossa.

Simoncelli 5: Non trova mai lo spunto giusto per sfondare sulla fascia. Si intestardisce al tiro, ma la mira oggi difetta.

(Dal 9' s.t. Buonaventura 6: entra subito nel vivo della partita portando peso specifico nell’area teramana. Impegna il portiere con un tiro-cross basso che dà il “la” alla reazione finale).

Montanari 5: Soffre il traffico a centrocampo non riuscendo a dare la giusta spinta alla fase offensiva di casa.

(Dal 9' s.t. Alimi 6: meglio del compagno, con una prova fisica e concreta al servizio dei compagni in una gara che si è fatta sempre più maschia).

Variola 5,5: Non gli riescono le consuete geometrie. Sempre preso nel mezzo degli avversari. Nella ripresa si lamenta con l’arbitro per una strattonata in area, ma senza ottenere nulla.

Guiebre 6: A destra non sfonda la guardia del Teramo. Pericoloso nel primo tempo con una “bomba” che sfiora il palo, ma in generale meno incisivo del solito.

Arlotti 6,5: Sempre nel vivo dell’azione offensiva. Nel primo tempo è l’unico a dare l’impressione di potere essere pericoloso. Su di lui in avvio di gara un contatto più che dubbio di Piacentini in area. Nella ripresa da esterno destro anche qualche buon cross.

Volpe 5: Non trova lo spunto decisivo, né riesce ad essere d’aiuto ai compagni di reparto. Tanta volontà e poco altro.

(Dal 33' s.t. Cecconi 6: dalla sua conclusione di testa che impegna il portiere scaturisce l’angolo che porterà al pari. Ottimo impatto)

Cicarevic 5,5: Esordio dal primo minuto per il trequartista, schierato però nel tandem d’attacco dove fatica a mettersi in luce e ben presto riguadagna la sua classica posizione senza però incidere.

(Dal 25' s.t. Candido 6: subito pimpante, prova a dare un pizzico di fantasia ad una squadra che fino a quel momento è parsa troppo piatta).

All.Righetti 6: Il turn over non porta i frutti sperati, ma con i cambi raddrizza una sfida che pareva persa. Continua l’imbattibilità stagionale.





Giorgia Bertozzi





In audio interviste a Gianluca Righetti (all.Rimini) e Andrea Venturini (difensore Rimini).