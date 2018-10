Poggio Torriana, lavori per installazioni artistiche in onore alle vittime della guerra

Attualità

Poggio Torriana

| 17:11 - 13 Ottobre 2018

A distanza di un anno dall’inaugurazione del primo stralcio di lavori di restauro del Monumento ai caduti, il Comune di Poggio Torriana realizza un nuovo progetto di valorizzazione in onore alle vittime della guerra.

Giovedì 1 novembre, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, l’Amministrazione comunale presenta alla cittadinanza il progetto artistico realizzato con la collaborazione dell’Anpi Santarcangelo e del Ministero della Difesa, a ricordo delle vittime del secondo conflitto mondiale.

Il monumento, situato all’ingresso del Parco delle Rimembranze è composto attualmente da una targa marmorea dedicata “Ai caduti per la patria”. Il progetto prevede l’installazione di una targa in ricordo alle “Vittime della Seconda Guerra Mondiale - Comune di Poggio Torriana” e di ulteriori targhe più piccole riportanti i nominativi e le generalità delle vittime; tra loro sono apposti fili metallici raffiguranti piccole colombe, come “voci degli spiriti di pace nel giardino dei testimoni”.

L’opera ideata da Giusi Delvecchio Presidente provinciale dell’Anpi e dagli artisti Ufuk Boy e Mascia Mantani, è il frutto di una collaborazione col Ministero della Difesa, incaricato dal Comune di avviare importanti verifiche storiche sulle identità delle vittime civili e militari degli ex comuni di Poggio Berni, Torriana e Montebello (allora sotto il comune di Sogliano).

In questa prima fase il Ministero ha fornito i nominativi delle vittime militari che saranno ricordati insieme ai parenti giovedì 1 novembre durante le celebrazioni istituzionali, che avranno luogo dalle ore 10,30. La ricerca del Ministero continua, invece, sul fronte delle vittime civili, le cui targhe saranno affisse in una fase successiva del restauro.