Tra i banchi di frutta e prodotti suonano la Traviata e la Carmen: sorpresa al mercato coperto di Rimini

| 14:47 - 13 Ottobre 2018

La Traviata e la Carmen risuonano al mercato coperto. Tra la sorpresa delle centinaia di persone che come ogni sabato si aggiravano tra i banchi della frutta e le botteghe, il coro lirico Galli ha dato vita questa mattina ad un doppio flash mob con una speciale esibizione: con indosso i grembiuli da macellai e con le borse piene di spesa, alle 11 e una seconda volta poco dopo mezzogiorno le cantanti e i cantanti del coro cittadino hanno regalato ai clienti del mercato due delle arie più conosciute della Traviata di Giuseppe Verdi e della Carmen di Bizet, raccogliendo l’applauso dell’inconsapevole, divertito ed anche emozionato pubblico.

L'iniziativa è stata realizzata in concomitanza con la Settimana di promozione della cultura in Emilia Romagna e fa parte dei tanti appuntamenti promossi dal Comune di Rimini nel percorso di avvicinamento verso l’apertura ufficiale del Teatro Galli, che sarà riconsegnato alla città tra quindici giorni. Solisti per questa particolare esibizione sono stati il soprano Chiara Mazzei nei panni di Violetta, il mezzosoprano Ombretta Mazza che ha dato voce alla Carmen e il tenore Paolo Gabellini.